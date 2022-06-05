Дарья Касаткина о повышении возрастного ценза в фигурном катании: «Здоровье и спортивное долголетие важнее, чем сиюминутные достижения»

Российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о возможном повышении возрастного ценза в фигурном катании.

– Видел, что вы следите за фигурным катанием. Что думаете о возможном увеличении возрастного ценза? Велика вероятность, что на взрослые турниры будут допускать только с 17 лет.

– Мне кажется, что это правильно. Такое есть практически во всех видах спорта. В теннисе, например, до 18 лет юниоры могут играть только определенное количество профессиональных турниров.

Получается, что дети соревнуются со взрослыми. И если в теннисе молодым это не дает никакого преимущества, то в фигурном катании возраст имеет особое значение. Детям легче дается выполнение сложных элементов.

Но это приводит к тому, что в 15-16 лет они выдают свой максимум и уже через пару лет заканчивают карьеру. В плане здоровья и психологии – это не очень хорошо.

– Противники возрастного ценза говорят, что будет странно, если на юниорском чемпионате мира будут показываться более высокие результаты, чем на взрослом. Возможно, на взрослом ЧМ не будет девушек, способных прыгать четверные прыжки.

– Ничего страшного. Здоровье и спортивное долголетие важнее, чем сиюминутные достижения. Это моя точка зрения, – сказала Касаткина.

Зачем возрастной ценз фигуристок повышают до 17 лет? Вот самое полное объяснение, почему это необходимо