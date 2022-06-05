Олимпийская чемпионка поделилась ожиданиями от лета.

5 июня фигуристка стала гостем благотворительной выставки собак в Москве.

— Ты сейчас сдаешь ЕГЭ, как нашлось время на выставку?

— На выставку время нашлось без труда, потому что сейчас межсезонье — с радостью пришла. Что касается ЕГЭ, то два экзамена я сдала — русский и математику. Осталась биология — самый сложный. Надеюсь, хорошо все будет.

— Нейтральный вопрос — ни о спорте, ни о выставке. Чего ты ждешь от этого лета?

— Если рассматривать лето как отдых, то у нас это май. Он уже закончился — было много новых впечатлений. Обычно лето — это уже время, связанное с фигурным катанием, но когда еще нет соревнований.

Также я буду выступать в шоу. В общем, лето — это возможность совмещать фигурное катание, прекрасную погоду за окном и какие-то другие интересные новые события в моей жизни, – сказала Щербакова.

Где теперь смотреть Трусову, Валиеву и Щербакову? Саша вернулась к Плющенко, у Ани – 24 шоу за месяц, а Камила в команде с Навкой и Загитовой