Елена Вайцеховская: «Мама фигуристки мне говорила, как тренер била и унижала ее дочь. Сажать надо, если это правда. А потом спортсменка вернулась к тренеру»

Журналист Елена Вайцеховская рассказала о неопубликованном интервью с мамой одной из фигуристок.

«У меня до сих пор на компьютере лежит интервью в виде аудиофайла, где мама рассказывает, как тренер била ее дочь. Как тренер унижала ее дочь, какими словами она с ней общалась, как это все происходило.

А потом спортсменка и родители возвращаются к этому же тренеру. И ты чувствуешь себя полным идиотом. Потому что здесь тебе говорили одно, а здесь они уже работают вместе.

Это как вмешиваться в бракоразводный процесс. Ты на чью-то сторону встал, а они помирились. И ты потом не знаешь, как в глаза смотреть и одному, и другому.

Почему я не выдала это интервью? Я понимала, что после этого тренера надо просто сажать в тюрьму. Если все это правда. Ну и я не готова была ввязываться во всю эту склоку. В моей практике было очень много ситуаций, когда собеседники отказывались от своих слов.

Это очень удобно, когда ты что-то ляпнул необдуманное, а кто-то прицепился к твоей фразе. Фигуранту проще всего сказать, что журналист его не так понял. Журналист исказил, журналист виноват. И это все начинает раскручиваться, и всем уже плевать, что у тебя есть диктофонная запись. Ты никому ничего не докажешь, ты уже по уши в субстанции», – сказала Вайцеховская.