Левковец о Трусовой: «Откатала бы короткую программу чистенько, и стала бы олимпийской чемпионкой. Но, наверное, взыграла упертость, что надо добить аксель»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Левковец высказалась о серебре Александры Трусовой на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Если бы она не завалила короткую, может, итог был бы другим. Не надо было ей прыгать тройной аксель! Откатала бы короткую программу чистенько, без сбавок, и стала бы олимпийской чемпионкой. Но тут, наверное, взыграла ее упертость, что надо добить аксель. Вот и получилось.

А что касается Камилы – сломалась она, конечно. Точнее, сломали ее. Плюс она катала обе программы в команднике, это тоже могло ее надломить уже чисто в физическом плане. Мне было очень жаль ее. Она же все-таки маленький ребенок – пусть и четверные прыгает», – сказала Левковец.

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