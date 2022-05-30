Попова о чемпионате России по прыжкам: «Включила бы парное катание, выбросы и подкрутки – это зрелищно. Насчет турнира по твиззлам не уверена»

Бывшая российская фигуристка поделилась мнением о том, стоит ли включать соревнования спортивных пар и танцевальных дуэтов в чемпионат России по прыжкам.

Ранее Федерация фигурного катания России сообщила о намерении создать новый прыжковый турнир под таким названием.

«Конечно, я бы включила парное катание, потому что выбросы и подкрутки – эффектные и зрелищные элементы, можно, например, оценивать самые высокие подкрутки или самые дальние выбросы.

Не уверена, что турнир по твиззлам стоит проводить, потому что в целом все и так делают твиззлы на самый высокий уровень, это достаточно вкатанный элемент, которым все танцоры владеют очень уверенно.

Для популяризации можно поискать варианты, потому что только твиззлы смотреть будет не слишком зрелищно, если добавить поддержки, возможно.

Танцы хороши именно в целостности программ и передачи образов, а отдельные элементы, наверное, не очень интересно будет наблюдать», – сказала Попова.

ФФКР планирует провести чемпионат России по прыжкам