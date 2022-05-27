Губерниев о конфликте Нугумановой и Рукавицына: «Должно быть расследование. Где доказательства? Такие высказывания нужно доказать»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о конфликте фигуристки с тренерским штабом .

«Должно быть расследование ее слов и его слов. Где доказательства? Такие высказывания нужно доказать.

Если это было на самом деле, то конечно, такое недопустимо. Должно быть проведено расследование соответствующими структурами», – сказал Губерниев.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят