Губерниев о конфликте Нугумановой и Рукавицына: «Должно быть расследование. Где доказательства? Такие высказывания нужно доказать»

Теги Дмитрий Губерниев Евгений Рукавицын Елизавета Нугуманова Фигурное катание

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о конфликте фигуристки Елизаветы Нугумановой с тренерским штабом Евгения Рукавицына

«Должно быть расследование ее слов и его слов. Где доказательства? Такие высказывания нужно доказать.

Если это было на самом деле, то конечно, такое недопустимо. Должно быть проведено расследование соответствующими структурами», – сказал Губерниев.

«Он сделает мне подножку – и я уйду на тот свет». Лиза Нугуманова обвинила тренеров в травле и угрозах здоровью, но ей, похоже, не верят

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