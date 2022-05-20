Директор Федерации фигурного катания Венгрии: «В Европе многие любят российских фигуристов так же, как и раньше, и хотят их видеть. Но многие и выступают против»

Спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян рассказал, изменилось ли в Европе отношение к российским фигуристам.

– Как вообще сейчас относятся в Европе к нашему (российскому) фигурному катанию? Что в головах у людей?

– Скажу честно – все по-разному. В каждом человеке мнение формируется исходя из того, какую информацию он черпает. Мнения различны, так могу сказать.

Есть много людей, которые любят российских фигуристов так же, как и раньше, и хотят видеть их на международной арене. Но многие абсолютно не хотят этого, выступают против.

В то же время я не могу сказать, что в отношении российских фигуристов в Европе сформирован сплошной негатив. Нет, такого точно нет. Мнения более-менее поровну разделились.

– Нет ощущения, что в связи с отстранением нашего фигурного катания начнется отток спортсменов? Скажем, в ту же Европу.

– Про такие радикальные настроения и планы я не слышал. Каждый год – у одиночников в мае–июне, у танцоров и парников круглый год – бывают переходы фигуристов из одной страны в другую. Не только российских, естественно.

Сейчас я не вижу, чтобы этот поток как-то увеличился, – примерно такой же объем запросов и переходов, что и раньше. Но это пока, а дальше уже будет видно. У одиночников переходы возможны до 30 июня, так что время еще есть.

Но я не чувствую, что из-за нынешней ситуации переходов российских фигуристов стало больше. Как по мне, обстановка в этом плане достаточно спокойная, без резких скачков.

Во всяком случае, в Венгрию запросов на переход россиян в последнее время точно не поступало.

Да и не думаю, что звездные российские фигуристы сейчас начнут менять гражданство. Мне кажется, все ребята нормальные, будут ждать, когда ситуация улучшится, – сказал Варданян.