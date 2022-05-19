Анна Щербакова стала амбассадором автомобильной марки из Китая

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова стала амбассадором автомобиля Chery Omoda 5.

«Впервые я посетила Китай в 2019 году. И несмотря на то, что во время Олимпиады 2022 в Пекине возможности гулять свободно по городу у спортсменов не было, я была рада вновь вернуться в эту прекрасную страну. Так как Китай – это не только страна с богатейшей историей, но и с очень открытыми и добрыми людьми.

А еще Китай амбициозен и технологичен, здесь делают все в мире: от одежды и игрушек до гаджетов и автомобилей. И, конечно, предложение стать амбассадором футуристичного кроссовера OMODA 5 я встретила с огромным воодушевлением», – написала фигуристка в соцсетях.