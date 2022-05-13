Нина Мозер о переходе Ушаковой к Плющенко: «Арина очень хороший молодой тренер, я очень рада, что она встает на самостоятельные рельсы»

Заслуженный тренер России Нина Мозер прокомментировала информацию о том, что тренер Арина Ушакова будет работать в академии Евгения Плющенко.

«Арина очень хороший молодой тренер, амбициозный, знаний достаточно много. Она неплохо работает, это жена Влада Жовнирского (тренера, работающего в команде Мозер), я очень рада, что она встает на самостоятельные рельсы.

В эту команду она идет с перспективными молодыми ребятами, с которыми она работала, надеюсь, у них все получится.

Я вообще сторонник развития людей, потому что, когда они длительное время сидят старшим тренером, самостоятельная жизнь ограничена рамками нашей команды, я очень рада, что

Арина пробует самостоятельный путь. У меня все время тоже не было возможности самостоятельно пробовать, я прекрасно понимаю, что ей тоже это необходимо», – сказала Мозер.

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