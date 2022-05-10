Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о предстоящем визите тренера Этери Тутберидзе в США.
На этой неделе Тутберидзе должна отправиться к дочери Диане Дэвис в Бостон, где хореограф Бенуа Ришо поставит программу танцевальному дуэту Дэвис – Глеб Смолкин.
«У нас страна свободных людей! Этери смелый человек. Если она решила, значит, может себе позволить поехать. Тем более речь идет о родной дочери.
Могут ли ее там задержать? От Запада можно ожидать все что угодно. Сейчас все карты раскрыты, может быть любой беспредел.
То, что происходило на Олимпийских играх и то, что происходит сейчас с их стороны – сплошная ложь, вранье и лицемерие. Все действия этих недружественных стран говорят об их трусости и слабости!
Но мы только укрепляемся, и наше дело правое. Этери – мудрая женщина. Она хочет совершить благородный поступок – помочь своей дочери», – сказал Лайшев.
Ришо поставит программу Дэвис и Смолкину. Тутберидзе будет в США на следующей неделе (TSL)