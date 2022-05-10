Президент центра спорта и образования «Самбо-70» поделился мнением о предстоящем визите тренера в США.

На этой неделе Тутберидзе должна отправиться к дочери в Бостон, где хореограф Бенуа Ришо поставит программу танцевальному дуэту Дэвис – Глеб Смолкин.

«У нас страна свободных людей! Этери смелый человек. Если она решила, значит, может себе позволить поехать. Тем более речь идет о родной дочери.

Могут ли ее там задержать? От Запада можно ожидать все что угодно. Сейчас все карты раскрыты, может быть любой беспредел.

То, что происходило на Олимпийских играх и то, что происходит сейчас с их стороны – сплошная ложь, вранье и лицемерие. Все действия этих недружественных стран говорят об их трусости и слабости!

Но мы только укрепляемся, и наше дело правое. Этери – мудрая женщина. Она хочет совершить благородный поступок – помочь своей дочери», – сказал Лайшев.

Ришо поставит программу Дэвис и Смолкину. Тутберидзе будет в США на следующей неделе (TSL)