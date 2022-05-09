Грузинская фигуристка Алина Урушадзе рассказала о взаимоотношениях с российскими спортсменами в группе Светланы Соколовской.

– Ваш товарищ по команде (в группе Светланы Соколовской – Sports.ru) Марк Кондратюк добился стольких успехов в сезоне! Как коллектив его поддерживал?

– Конечно, мы все желали удачи накануне, писали добрые слова. Немного в шоке от его результатов – в хорошем смысле слова, просто неожиданно.

После победного чемпионата Европы мы все вместе встречали Марка и Светлану Владимировну шариками, плакатами, хлопушками. Рада, что наш Марк стал намного увереннее в себе и продолжает развиваться.

– Не так давно к команде ЦСКА присоединились Алена Косторная и Николай Колесников. Проводите время вместе?

– С Аленой мы часто болтаем в раздевалке. Она очень яркий, громкий и общительный человек. Коля вообще потрясающий! Такой маленький, миленький. Я рада, что он с нами, – сказала Урушадзе.

Алина Урушадзе: «У Соколовской подход отличается тем, что она оценивает будущего ученика как личность. А набор прыжков в этот момент не так важен»