Директор музея фигурного катания: «Надеюсь, «Мастер и Маргарита» не сыграет злую шутку с Анной Щербаковой»

Директор единственного в России музея фигурного катания Андрей Уваров поделился мнением о фигуристах, выступающих в образах персонажей с трагической судьбой.

«Я заметил опасную тенденцию погружения фигуристов в образы литературных персонажей с трагической судьбой. Вспомните «Реквием» Гордеевой и Гринькова, «Иисус Христос — суперзвезда» Волосожар и Транькова… Это все тема смерти, которая за пределами человеческой судьбы.

Обычно после таких программ на льду исполнители сразу уходят, либо на их долю выпадают тяжелые испытания.

Тем более фигурное катание подразумевает ускорение движений. Фигуристы катаются на бешеной скорости, и после того, как они систематически проживают фатальные образы, многое начинает сбываться.

Надеюсь, «Мастер и Маргарита» не сыграет злую шутку с , — сказал Уваров.