Зять председателя Samsung Group будет баллотироваться на пост главы Международного союза конькобежцев

Бывший глава Союза конькобежцев Южной Кореи Джэ Ель Ким будет баллотироваться на президента Международного союза конькобежцев (ISU).

Киму 53 года, он является зятем покойного председателя Samsung Group Ли Гон Хи.

С 2016 года входит в Совет ISU. Работал в координационной комиссии Международного олимпийского комитета ( ) по зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

С 2011 по 2016 год возглавлял Союз конькобежцев Южной Кореи.

Действующим главой ISU является 77-летний нидерландец Ян Дайкема.

Выборы главы организации пройдут 10 июня во время конгресса ISU в Таиланде.