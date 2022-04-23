«На восьмой день где-то вдалеке замаячила свобода». Кондратюк показал видео с тренировок на карантине

Теги сборная России мужское катание Марк Кондратюк Фигурное катание

Российский фигурист Марк Кондратюк опубликовал видео с тренировки на базе в Новогорске.

Сейчас спортсмен находится на карантине перед встречей президента России Владимиром Путиным, который 26 апреля проведет встречу с победителями Олимпиады в Пекине. 

«На восьмой день где-то вдалеке замаячила свобода», – написал Кондратюк в своем телеграм-канале.

На Играх в Пекине Кондратюк выиграл золото в командном турнире.

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