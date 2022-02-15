Александра Степанова: «Для нас результат на Олимпиаде не имеет особого значения. Очень важен опыт, который мы получили»

Российский танцевальный дуэт и подвел итоги Олимпиады в Пекине, где они заняли 6-е место.

– Шестое место на Олимпиаде – хороший результат?

Степанова: Для нас результат здесь не имеет особого значения. Очень важен опыт, который мы получили. Мы очень хорошо прокатали короткую программу и практически хорошо докатали произвольную. Обидно из-за такой глупой ошибки. Во всем остальном мы довольны собой, улучшили многие элементы. Я думаю, что мы молодцы и можем себя чуть-чуть похвалить.

– Какую оценку себе поставите?

Степанова: Дело не в оценках, а просто в ощущениях. Мы безумно счастливы, что это не последний наш сезон, и рады, что у нас есть то, над чем мы должны работать. Мы безумно рады, что можем улучшаться и улучшаться. У нас нет предела, мы еще молоды. Есть много моментов для развития, и это радует. Хочется действительно быть лучшими.

– Как вам необычная олимпийская атмосфера?

Букин: Честно говоря, хотелось бы сравнить с другой Олимпиадой, когда были зрители. Это наша первая Олимпиада, нам понравилась атмосфера. Она заряжает, немножко необычная. Здесь прикольно.

Степанова: Единственное, всем хотелось бы больше зрителей на трибуне, больше поддержки, больше аплодисментов, криков. Это всегда заряжает абсолютно всех, мы не исключение. В целом, здесь очень приятно и комфортно.

– Это не последняя ваша ?

Степанова: Нет, не последняя. Еще раз повторюсь, для нас очень радостно, что нам есть, куда расти. Чемпионат мира? Да, планируем участвовать.