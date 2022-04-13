Морис Квителашвили: «Доволен сезоном, на соревнованиях был достаточно стабилен. Надеюсь, следующий будет таким же, если я буду продолжать»

Грузинский фигурист рассказал о новом показательном номере под музыку из фильма «Маска» и планах продолжить карьеру.

«У меня давно была идея «Маски», еще перед Джинном. Но все никак не могли реализовать. Во второй раз я вообще не хотел краситься, но так получилось.

У меня же вообще багаж не прилетел с чемпионата мира, две недели я без багажа. А там костюмы все, коньки. Я вот на старых коньках катаюсь.

Я доволен сезоном, на соревнованиях был достаточно стабилен. Надеюсь, следующий будет таким же. Если я буду продолжать. Чемпионат мира для меня прошел хорошо, откатал неплохо.

Хорошо, что турнир со зрителями прошел. Жалко, что ребят (россиян) не было. Но своим выступлением я доволен. Результат (4-е место – Sports.ru) мотивирует меня продолжать карьеру? Да», – сказал Квителашвили.