Камила Валиева стала лидером среди российских фигуристок по числу призовых за выступления в сезоне-2021/22.

По оценкам издания «КП Спорт», Валиева заработала 111,3 тысячи долларов. К этой сумме относятся призовые за этапы серии Гран-При, чемпионат Европы и Олимпийские игры.

Призовые за сезон-2021/22

1. Камила Валиева – 111,3 тыс. долларов

2. – 102,9 тыс.

3. – 61,2 тыс.

4. – 26 тыс.

5. – 22 тыс.

6. – 22 тыс.

7. Ксения Синицына – 5 тыс.