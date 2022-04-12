Камила Валиева стала лидером среди российских фигуристок по числу призовых за выступления в сезоне-2021/22.
По оценкам издания «КП Спорт», Валиева заработала 111,3 тысячи долларов. К этой сумме относятся призовые за этапы серии Гран-При, чемпионат Европы и Олимпийские игры.
Призовые за сезон-2021/22
1. Камила Валиева – 111,3 тыс. долларов
2. Анна Щербакова – 102,9 тыс.
3. Александра Трусова – 61,2 тыс.
4. Елизавета Туктамышева – 26 тыс.
5. Алена Косторная – 22 тыс.
6. Майя Хромых – 22 тыс.
7. Ксения Синицына – 5 тыс.