Олимпийской чемпионке Анне Щербаковой исполнилось 18 лет

Сегодня российская фигуристка празднует день рождения, ей исполняется 18 лет.

Щербакова – олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Пекина-2022. На ее счету также победа на чемпионате мира-2021.

Она двукратный серебряный призер чемпионатов Европы и трехкратная чемпионка России. Щербакова одержала четыре победы на этапах Гран-при, а также завоевала серебро в финале серии-2019/20.

Фигуристка владеет четверными лутцем и флипом. С ноября 2013-го тренируется у .

«Меня даже тренеры спросили: что-то ты не очень счастливая?» Чемпионская речь Щербаковой – ее мудрости в 18 лет можно только позавидовать