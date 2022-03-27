Щербакова о том, что у нее пошла кровь из носа после произвольной программы: «У меня бывает это на тренировках. Все в порядке»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова заявила, что не беспокоится из-за кровотечения, которое случилось у нее на Кубке Первого канала в Саранске.

Сегодня после произвольной программы у Щербаковой пошла кровь из носа.

«У меня бывает это на тренировках. Все в порядке. Не проблема», – сказала Щербакова.

Фигуристка набрала за прокат 176,12 балла и заняла первое место. Ее команда также одержала итоговую победу на соревнованиях.

Кубок Первого канала. Команда Щербаковой победила команду Кондратюка по итогам третьего дня соревнований