Елизавета Туктамышева: «Я так понимаю, мы проиграли? Так что выходила свободно, получать удовольствие. Решила достойно завершить сезон»

Чемпионка мира 2015 года поделилась эмоциями от выступления с произвольной программой на Кубке Первого канала в Саранске.

Туктамышева выступала за команду Марка Кондратюка, которая уступила команде Анны Щербаковой.

«Немножко волновалась. Я так понимаю, мы проиграли? Так что я выходила свободно, получать удовольствие. Решила достойно завершить сезон», – сказала Туктамышева.

«Лиза – та спортсменка, тот человек, которым я горжусь. Спасибо, Лиза», – поблагодарил фигуристку ее тренер .

Кубок Первого канала. Команда Щербаковой победила команду Кондратюка по итогам третьего дня соревнований