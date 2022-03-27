Елизавета Туктамышева: «Я так понимаю, мы проиграли? Так что выходила свободно, получать удовольствие. Решила достойно завершить сезон»

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Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от выступления с произвольной программой на Кубке Первого канала в Саранске. 

Туктамышева выступала за команду Марка Кондратюка, которая уступила команде Анны Щербаковой.

«Немножко волновалась. Я так понимаю, мы проиграли? Так что я выходила свободно, получать удовольствие. Решила достойно завершить сезон», – сказала Туктамышева. 

«Лиза – та спортсменка, тот человек, которым я горжусь. Спасибо, Лиза», – поблагодарил фигуристку ее тренер Алексей Мишин.

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Кубок Первого канала затмил бы чемпионат мира, если бы его организаторы и ведущие соответствовали уровню фигуристов

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