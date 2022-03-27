Елизавета Туктамышева: «Я так понимаю, мы проиграли? Так что выходила свободно, получать удовольствие. Решила достойно завершить сезон»

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями от выступления с произвольной программой на Кубке Первого канала в Саранске.
Туктамышева выступала за команду Марка Кондратюка, которая уступила команде Анны Щербаковой.
«Немножко волновалась. Я так понимаю, мы проиграли? Так что я выходила свободно, получать удовольствие. Решила достойно завершить сезон», – сказала Туктамышева.
«Лиза – та спортсменка, тот человек, которым я горжусь. Спасибо, Лиза», – поблагодарил фигуристку ее тренер Алексей Мишин.
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