Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал высказывание американской журналистки Кристин Бреннан о соревнованиях спортивных пар на ЧМ в Монпелье.

Победу одержали американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер. Российские и китайские фигуристы не участвовали в соревнованиях. «Нет России? Нет Китая? Нет проблем», – написала Бреннан после окончания соревнований.

«Вчера канадская журналистка, сегодня американская…

Это неполноценный чемпионат мира, потому что российские спортсмены самые сильные. Пускай пока наслаждаются этими победами.

Все понимают, что самые сильные пары у нас, будем продолжать тренироваться и готовиться, скоро все это решится», – сказал Плющенко.

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