Александр Энберт: «Без российских спортсменов развитие фигурного катания может замедлиться»

Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт считает, что без сборной России мировое фигурного катание может замедлиться в развитии.

«Отсутствие сильных спортсменов во всех видах спорта очевидно. Чемпионат мира предполагает, что на нем будут самые лучшие фигуристы. Наверное, на данный момент получается, что без российских девочек чемпионат выглядит не таким сильным.

Все происходящее не очень хорошо влияет на развитие спорта: и четверные прыжки, и красивое катание рождаются благодаря конкуренции. Без российских спортсменов развитие фигурного катания может замедлиться. Надеюсь, в скором времени мы сможем наблюдать соревнования лучших спортсменов планеты», – сказал Энберт.