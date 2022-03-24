Американский фигурист Илья Малинин оценил свое выступление на чемпионате мира в Монпелье.

Сегодня Малинин занял четвертое место в короткой программе, набрав за прокат 100,16 балла. Его результат стал лучшим среди спортсменов из США.

«Я почувствовал облегчение и радость от того, что представляю здесь сборную США. Сегодня я показал это и надеюсь показать в произвольной программе.

Прокат стал для меня одним из лучших в сезоне, я очень доволен и, думаю, это показало всем, что я определенно должен был поехать (на Олимпиаду) в Пекин, что я должен был быть там», – сказал Малинин.

В январе Малинин занял второе место на чемпионате США, однако в состав олимпийской команды вошли Нэтан Чен, Винсент Чжоу и Джейсон Браун.