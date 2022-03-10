Траньков о возможном завершении карьеры Морозова и Тарасовой: «Если не будет ЧМ, ЧЕ – смысла большого продолжать нет»

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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков высказался о возможном завершении карьеры Владимира Морозова и Евгении Тарасовой, выступающих в паре.

«Они находятся в том возрасте, когда это решение придется принимать рано или поздно – продолжать или завершать карьеру.

Окончательное решение будет, когда станет понятно, какие у нас амбиции в спорте, если не будет ЧМ, ЧЕ – смысла большого продолжать нет», – сказал Траньков.

Морозову 29 лет, Тарасовой – 27. В этом сезоне они выиграли серебро на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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