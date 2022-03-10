Серебряный призер Пекина-2022 Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, прокомментировал новость об отстранении сборной России от соревнований.

«Коллективная ответственность не должна применяться нигде, не только в спорте. Это печальное решение ISU (Международного союза конькобежцев), оно расстроило.

Мы понимаем, что в мире сложная обстановка, никто не знает, как правильно поступить. Международный олимпийский комитет (МОК) дал рекомендации, и ISU прислушался», – заявил Морозов.

Тарасова и Морозов – наша лучшая пара! Отыгрались за провал 4 года назад – переход к Тутберидзе точно был не зря