Анна Щербакова: «В Пекине все сложилось счастливо, не было никакой драмы – говорю про себя лично. Просто праздничный момент»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию рассказала, что значит для нее спорт, и поделилась ощущениями от участия в Олимпиаде-2022.

– В Пекине ты неожиданно для многих сказала, что никогда в детстве не ставила целью стать олимпийской чемпионкой. Причем подчеркнула, что говоришь честно. Задам популярный вопрос: а что – так можно было?

– Я давно об этом думала. И совсем не поддерживаю, когда дети с раннего возраста говорят: что их цель выиграть Олимпиаду. Иногда это искренне идет от ребенка, но чаще от взрослых, которые внушают, что Олимпийские игры – главная цель любого спортсмена.

Ребенок слушает, слушает и, допустим, в три-четыре года ставит перед собой цель, даже не понимая, что нужно сделать для ее достижения. Чего это будет ему стоить? Какой у него будет путь? На мой взгляд, это неправильно.

Да, всегда должны быть цели. Ребенок в этом возрасте может мечтать выиграть первенство среди своего возраста. Может мечтать освоить новый прыжок — двойной. Но он пока не может понять, что спрятано за мечтой стать олимпийским чемпионом.

Цели должны быть реальными. Что случится дальше с этим ребенком, никто не знает. И сколько боли и разочарований будет от того, что мечта детства не сбылась.

– А что для тебя спорт вообще?

– Если не говорить о том, что это моя жизнь... То это моя возможность реализовывать себя. Потому что в 17 лет далеко не каждый человек имеет возможность реализовывать свои амбиции, потенциал, найти дело, в котором он чувствует себя в своей тарелке.

И не просто реализовывать себя, но еще и получить возможность показать это огромной аудитории, которая может следить за выступлениями, успехами или поражениями, за моей спортивной дорогой.

– Ты говоришь, что не приезжаешь на старты с ощущением себя фаворитом, но уезжаешь-то чемпионкой...

– Значит, все правильно делаю.

– Смеешься, но права. И то, что многие называют «прокатом жизни», тебе удалось уже не раз. А можно сравнить по эмоциям, например, феноменальный прокат в Челябинске на чемпионате России и в Пекине на Олимпийских играх?

– Нет, я бы не стала сравнивать. На чемпионате России получилась, я бы сказала, такая киношная драматичная история. И в конце мне не верилось, что после тех трудностей может быть хэппи-энд. После окончания проката были невероятные эмоции, что я сделала невозможное, была какая-то нереальность всего происходящего.

А в Пекине, наверное, все просто счастливо сложилось. Не было никакой драмы, я говорю про себя лично, просто праздничный момент: изо дня в день я работала на тренировках, старалась не обращать внимания на трудности.

Шла по нарастающей, набирала форму, и в нужный момент все получилось. Скорее, это счастливая история без драмы. И после проката все же другие были эмоции – абсолютного счастья, радости, – сказала Щербакова.

«На первом плане – истерика, на втором – рыдающая девочка. А Щербакова с золотом никому не нужна». Прощаемся с Олимпиадой