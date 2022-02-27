Катарина Гербольдт: «Думаю, что команда Плющенко немного адаптируется, и будет одной из конкурентоспособных не только для Тутберидзе, но для всех»

Теги Катарина Гербольдт Евгений Плющенко сборная России Кубок России Этери Тутберидзе Софья Акатьева Аделия Петросян Алиса Двоеглазова Фигурное катание

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт оценила результаты финала юниорского Кубка России в Саранске.

Сегодня Софья Акатьева одержала победу в одиночном катании, второй стала Аделия Петросян, третьей – Алиса Двоеглазова. Все три фигуристки тренируются в группе Этери Тутберидзе.

«Однозначно, ученицы Тутберидзе – одни из самых сильных девочек страны. И всегда все ждут, что они будут претендовать на медали. О том, что у нее сильные дети, все знают.

Конечно, стоит ждать успехов и от учениц Плющенко (среди них лучший результат сегодня показала Вероника Жилина, ставшая четвертой – Sports.ru), потому что у него тоже сильные девочки. Он и его тренерский штаб еще набираются опыта, у Этери Георгиевны же все-таки более сформированная команда, они уже показали свою систему, которая работает.

У Жени перспективная команда в целом. Думаю, что они немного адаптируются, притрутся, что-то изменят в своей системе, и это будет одна из конкурентоспособных команд не только для Этери Георгиевны, но для всех», – сказала Герболдьт.

Финал Кубка России. Юниорки. Акатьева победила, Петросян – 2-я, Двоеглазова – 3-я, Жилина – 4-я

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