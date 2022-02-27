Катарина Гербольдт: «Думаю, что команда Плющенко немного адаптируется, и будет одной из конкурентоспособных не только для Тутберидзе, но для всех»

Бывшая фигуристка Катарина Гербольдт оценила результаты финала юниорского Кубка России в Саранске.

Сегодня Софья Акатьева одержала победу в одиночном катании, второй стала Аделия Петросян, третьей – Алиса Двоеглазова. Все три фигуристки тренируются в группе Этери Тутберидзе.

«Однозначно, ученицы Тутберидзе – одни из самых сильных девочек страны. И всегда все ждут, что они будут претендовать на медали. О том, что у нее сильные дети, все знают.

Конечно, стоит ждать успехов и от учениц Плющенко (среди них лучший результат сегодня показала Вероника Жилина, ставшая четвертой – Sports.ru), потому что у него тоже сильные девочки. Он и его тренерский штаб еще набираются опыта, у Этери Георгиевны же все-таки более сформированная команда, они уже показали свою систему, которая работает.

У Жени перспективная команда в целом. Думаю, что они немного адаптируются, притрутся, что-то изменят в своей системе, и это будет одна из конкурентоспособных команд не только для Этери Георгиевны, но для всех», – сказала Герболдьт.

Финал Кубка России. Юниорки. Акатьева победила, Петросян – 2-я, Двоеглазова – 3-я, Жилина – 4-я