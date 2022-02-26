Нидерландский судья Принс: «Все, что мы увидели в Пекине, дало дополнительные аргументы в пользу того, что возрастной ценз нуждается в повышении»

Нидерландский судья Йерун Принс поделился мнением о повышении возрастного ценза в фигурном катании.

«Мне кажется, все, что мы увидели в Пекине, дало нам дополнительные аргументы в пользу того, что ценз однозначно нуждается в повышении. Более того, теперь не только фигурнокатательное сообщество имеет мнение на этот счет, но и люди во всем остальном мире.

Да, 17-летние фигуристки доказали, что могут прыгать четверные так же хорошо, как и более юные спортсменки. Похоже, если они продолжат тренироваться в прежнем режиме и продолжат заботиться о собственном здоровье, они сохранят свои технические навыки и на более длительный срок. Но этот вопрос еще нуждается в изучении.

Вообще, вопрос ценза, на мой взгляд, связан с тем, какой имидж мы хотим создать нашему спорту. В том числе – и во внешнем, скажем так, мире. Не берусь предсказать, каким будет итог обсуждений на конгрессе (Международного союза конькобежцев – Sports.ru). Нам надо взвесить все «за» и «против» и принять обдуманное решение», – сказал Принс.

В фигурке поднимут возрастной ценз до 17 лет. Какие причины и почему 86% спортсменов за?