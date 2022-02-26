Выпуск «Вечернего Урганта» с Щербаковой, Большуновым и Вяльбе не вышел в эфир в запланированный срок

Выпуск программы «Вечерний Ургант» с чемпионами Пекина-2022 Анной Щербаковой и не вышел в эфир 25 февраля.

На съемки передачи 22 февраля пришли олимпийская чемпионка в фигурном катании Анна Щербакова, трехкратный победитель Игр в лыжах Александр Большунов, а также глава Федерации лыжных гонок России ( ) .

Выпуск с участием спортсменов должен был выйти в эфир Первого канала 25 февраля, однако передачу убрали с эфира.

«Всем нашим зрителям, взволнованным отсутствием передачи в эфире, спешим сообщить о том, что мы взяли тайм-аут на несколько дней. Редакция телепередачи работает в прежнем режиме над будущими выпусками. До скорой встречи в эфире!» – говорится в инстаграме «Вечернего Урганта».