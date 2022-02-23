Клостебол мог попасть в организм испанской фигуристки Баркеро из-за применения «Трофодермина» (Marca)

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Испанская фигуристка Лаура Баркеро могла сдать положительный тест на допинг из-за применения мази «Трофодермин», сообщает испанское издание Marca.

Накануне стало известно, что в пробе спортсменки от 18 февраля был обнаружен запрещенный анаболический стероид клостебол, который входит в состав препарата.

Сообщается, что фигуристка использовала «Трофодермин» для заживления порезов от лезвий коньков между пальцами.

Баркеро выступает в парном катании с Марко Цандроном. На Олимпиаде в Пекине фигуристы заняли 11-е место. В этом сезоне они также стали 9-ми на чемпионате Европы в Таллине.

Испанская фигуристка Баркеро сдала положительный допинг-тест на Олимпиаде в Пекине

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