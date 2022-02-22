Ганус о словах Эдмундс про российских фигуристок: «Вероятностные, необоснованные суждения в такой чувствительной области недопустимы»

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Бывший глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус оценил слова американской фигуристки Полины Эдмундс в отношении российских спортсменок.

Ранее Эдмундс заявила, что в 2013 году видела, как россиянки во время тренировки принимали некое вещество и после этого выполняли упражнения с высокой интенсивностью.

«Высказывания американской фигуристки я не хочу комментировать, так как у меня нет достаточной информации, но вероятностные, необоснованные суждения в такой чувствительной области недопустимы. Все свидетельства, прежде чем их трансформировать в обвинения, должны быть проверены уполномоченными антидопинговыми организациями.

А с учетом того, что спортсмены, занявшие призовые места, тем более российские спортсмены, с учетом отнесения их к повышенной категории риска, регулярно тестируются Международным агентством тестирования (ITA) и до, и после соревнований, то при использовании чего-либо запрещенного об этом стало бы сразу известно. Поэтому здесь нет пока оснований что-то обсуждать», – сказал Ганус.

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