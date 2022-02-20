Анна Щербакова: «Я всегда обдумываю ситуацию по жизни, не только в фигурном катании. К какому прыжку я готова, с каким элементом справлюсь, где я рискую, где не рискую»

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о технической сложности своих программ.

– Александра Трусова явно шла ва-банк, тренируя пять четверных прыжков. У вас в активе есть четверной флип и вернувшийся четверной лутц, а сделали вы в произвольной программе только два флипа. Перед выступлением не переживали, что может не хватить сложности? Что нужно что-то добавить?

– До выступления вообще таких мыслей не было. Я определилась с набором, который я буду катать, исходя из своих сил. Я знала, что это тот набор, который я могу уверенно прокатать чисто. И это набор, усложненный по сравнению с предыдущими соревнованиями.

И я рада, что именно на Олимпийских играх я смогла показать два лучших проката в сезоне и набрать лучшие баллы для себя, смогла выполнить все безошибочно. Наверное, это именно то, к чему я стремилась – чтобы на Олимпийских играх, на главном старте показать свои лучшие, безошибочные прокаты. Для меня это очень важно.

– Но все-таки если говорить о стратегии. Вы продумываете все на ход вперед или все пусть идет как идет?

– Здесь, наверное, все вместе. Я всегда обдумываю ситуацию по жизни, не только в фигурном катании. Конечно, я обдумываю свои действия – исходя из того, сколько баллов мне нужно набрать, что будут прыгать соперники. Но при этом я обдумываю исключительно свои ощущения: к какому прыжку я готова, насколько я готова, с каким элементом я справлюсь, где я рискую, где я не рискую.

Я готова идти на риск, но если он оправданный, если я знаю, что я справлюсь в нужный момент. То есть на самом деле в прокатах я часто могу сделать даже больше, чем прыгаю на тренировках, но мне нужно, чтобы я внутренне чувствовала, что я могу это сделать, – рассказала Щербакова.

Награждение фигуристок, которого могло не быть: Щербакова целовала золото, Трусова наконец улыбнулась (но потом сняла медаль)

«Меня даже тренеры спросили: что-то ты не очень счастливая?» Чемпионская речь Щербаковой – ее мудрости в 17 лет можно только позавидовать