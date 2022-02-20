Олимпиада 2022, фигурное катание, показательные выступления. Смотреть онлайн

20 февраля на Олимпийских играх 2022 в Пекине пройдут показательные выступления в фигурном катании.
Прямая трансляция на телеканале «Россия 1» начнется в 14:00 по московскому времени. Смотреть онлайн показательные выступления в фигурном катании на Олимпиаде 2022 можно на сайте «Смотрим» по этой ссылке.
От сборной России выступят Александра Трусова, Анна Щербакова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Состав участников и расписание выступлений
Первый акт
- 1. Винсент Чжоу (США)
- 2. Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада)
- 3. Алиса Лью (США)
- 4. Чен Пен и Ян Цзинь (Китая)
- 5. Морис Квителашвили (Грузия)
- 6. Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия)
- 7. Вакаба Хигути (Япония)
- 8. Сёма Уно (Япония)
- 9. Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (США)
- 10. Александра Трусова (Россия)
- 11. Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Россия)
- 12. Боян Цзинь (Китай)
- 13. Оливия Смарт и Адриан Диаз (Испания)
Второй акт
- 14. Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США)
- 15. Киган Мессинг (Канада)
- 16. Каори Сакамото (Япония)
- 17. Ван Шиюэ и Лю Синью (Китай)
- 18. Юдзуру Ханю (Япония)
- 19. Николь Дела Моника и Маттео Гуаризе (Италия)
- 20. Луна Хендрикс (Бельгия)
- 21. Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия)
- 22. Юма Кагияма (Япония)
- 23. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия)
- 24. Анна Щербакова (Россия)
- 25. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция)
- 26. Нэйтан Чен (США)
- 27. Вэньцзин Суй и Хань Цун (Китай).