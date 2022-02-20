Олимпиада 2022, фигурное катание, показательные выступления. Смотреть онлайн

Теги Олимпиада-2022 Фигурное катание

20 февраля на Олимпийских играх 2022 в Пекине пройдут показательные выступления в фигурном катании. 

Прямая трансляция на телеканале «Россия 1» начнется в 14:00 по московскому времени. Смотреть онлайн показательные выступления в фигурном катании на Олимпиаде 2022 можно на сайте «Смотрим» по этой ссылке

От сборной России выступят Александра Трусова, Анна Щербакова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Состав участников и расписание выступлений

Первый акт

  • 1. Винсент Чжоу (США)
  • 2. Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада)
  • 3. Алиса Лью (США)
  • 4. Чен Пен и Ян Цзинь (Китая)
  • 5. Морис Квителашвили (Грузия)
  • 6. Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия)
  • 7. Вакаба Хигути (Япония)
  • 8. Сёма Уно (Япония)
  • 9. Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (США)
  • 10. Александра Трусова (Россия)
  • 11. Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Россия)
  • 12. Боян Цзинь (Китай)
  • 13. Оливия Смарт и Адриан Диаз (Испания) 

Второй акт

  • 14. Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США)
  • 15. Киган Мессинг (Канада)
  • 16. Каори Сакамото (Япония)
  • 17. Ван Шиюэ и Лю Синью (Китай)
  • 18. Юдзуру Ханю (Япония)
  • 19. Николь Дела Моника и Маттео Гуаризе (Италия)
  • 20. Луна Хендрикс (Бельгия)
  • 21. Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия)
  • 22. Юма Кагияма (Япония)
  • 23. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия)
  • 24. Анна Щербакова (Россия)
  • 25. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция)
  • 26. Нэйтан Чен (США)
  • 27. Вэньцзин Суй и Хань Цун (Китай).

Результаты фигурного катания на Олимпиаде 2022 в Пекине

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные