Олимпиада 2022, фигурное катание, показательные выступления. Смотреть онлайн

20 февраля на Олимпийских играх 2022 в Пекине пройдут показательные выступления в фигурном катании.

Прямая трансляция на телеканале «Россия 1» начнется в 14:00 по московскому времени. Смотреть онлайн показательные выступления в фигурном катании на Олимпиаде 2022 можно на сайте «Смотрим» по этой ссылке.

От сборной России выступят Александра Трусова, Анна Щербакова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Состав участников и расписание выступлений

Первый акт

1. Винсент Чжоу (США)

2. Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (Канада)

3. Алиса Лью (США)

4. Чен Пен и Ян Цзинь (Китая)

5. Морис Квителашвили (Грузия)

6. Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (Италия)

7. Вакаба Хигути (Япония)

8. Сёма Уно (Япония)

9. Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (США)

10. Александра Трусова (Россия)

11. Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Россия)

12. Боян Цзинь (Китай)

13. Оливия Смарт и Адриан Диаз (Испания)

Второй акт

14. Мэдисон Чок и Эван Бэйтс (США)

15. Киган Мессинг (Канада)

16. Каори Сакамото (Япония)

17. Ван Шиюэ и Лю Синью (Китай)

18. Юдзуру Ханю (Япония)

19. Николь Дела Моника и Маттео Гуаризе (Италия)

20. Луна Хендрикс (Бельгия)

21. Виктория Синицина и Никита Кацалапов (Россия)

22. Юма Кагияма (Япония)

23. Анастасия Мишина и Александр Галлямов (Россия)

24. Анна Щербакова (Россия)

25. Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (Франция)

26. Нэйтан Чен (США)

27. Вэньцзин Суй и Хань Цун (Китай).

Результаты фигурного катания на Олимпиаде 2022 в Пекине