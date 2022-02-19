Валентина Родионенко: «Тутберидзе должна была обнять и расцеловать Валиеву, а не холодно с ней разговаривать и ругать за ошибки. Бах абсолютно прав»

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко поделилась мнением о реакции Этери Тутберидзе на прокат на -2022.

Ранее глава МОК Томас Бах отметил, что штаб с равнодушием отнесся к спортсменке после проката произвольной программы на Олимпиаде, где она допустила несколько ошибок. Валиева заняла на Играх 4-е место.

«Знаете, Тутберидзе – великий тренер, это безусловно. Но в данном случае, когда девочка под жутким совершенно психологическим давлением в течение всего этого турнира ошиблась, она просто психологически сломалась.

Она была сломлена, она не выдержала, учитывая, что ей всего 15 лет. И когда она подошла к своему тренеру, Тутберидзе должна была ее обнять и расцеловать. А не так холодной с ней разговаривать и ругать за ошибки. Это бросилось в глаза всем специалистам. И в этом плане Бах абсолютно прав.

Конечно, не стоит раскручивать это как жестокое обращение с ребенком. Но Тутберидзе понимала, что находится под прицелом камер с микрофонами, и девочку она была обязана успокоить. Теперь уже ничего не скроешь.

В таких случаях со спортсменом нужно быть мягким, успокоить его, поблагодарить за проделанную тяжелейшую работу. Да, бывают ошибки. Но ситуация с Валиевой – это особенная ситуация. Я даже не знаю, кто в мире сейчас не болел за эту девочку. Эта строгость тренера была неуместна», – сказала Родионенко.

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«На встречу Валиевой было холодно смотреть, у меня пошли мурашки». Бах разнес Тутберидзе и ее штаб