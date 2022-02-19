Олимпиада 2022, фигурное катание, пары, произвольная программа. Смотреть онлайн

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19 февраля на Олимпийских играх 2022 в Пекине пройдут соревнования в фигурном катании, в произвольной программе среди пар. 

Прямая трансляция на телеканале «Россия 1» начнется в 14:00 по московскому времени.

Смотреть онлайн произвольную программу пар в фигурном катании на Олимпиаде 2022 можно на сайте «Смотрим» по этой ссылке

Расписание выступлений российских фигуристов 

  • Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 16:21 
  • Анастасия Мишина – Александр Галлямов (Россия) – 16:29 
  • Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 16:37

Результаты фигурного катания на Олимпиаде 2022 в Пекине

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