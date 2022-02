«Так кто же настоящий чемпион?» Американская журналистка Бреннан раскритиковала Валиеву за отказ общаться со СМИ

Американская журналистка Кристин Бреннан раскритиковала российскую фигуристку Камилу Валиеву за отказ общаться со СМИ после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине.

«В короткой программе у женщин на заняла первое место, а – 11-е.

Белл говорила о чистом спорте, честности и тестировании на допинг, она покидала пресс-зону с высоко поднятой головой.

Валиева торжественно прошла мимо, опустив голову, и отказалась от общения. Так кто же настоящий чемпион?» – написала Бреннан.

Kamila Valieva was 1st and Mariah Bell 11th in the women’s short program. Bell spoke about clean sport, integrity and drug testing, leaving with her head held high. Valieva walked by solemnly, head down, refusing to speak. So who’s the real winner? https://t.co/vWOsn5zSZc