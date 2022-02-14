Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение исполкома не проводить церемонию награждения командного турнира Олимпиады-2022 из-за положительной допинг-пробы российской фигуристки .

Церемония награждения в женском личном турнире не состоится, если Валиева завоюет медаль.

«Идиотское решение.

Они сами не подумали, что написали. Ну не будет награждения, но медаль-то отдадут и места у нас будут», – сказала Тарасова.

Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти