Мэдисон Хаббелл: «У участников командного турнира была одна надежда – получить медали, пока мы здесь вместе. Если это не произойдет, будет большое разочарование»

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Американская фигуристка Мэдисон Хаббелл, выступающая в танцевальном дуэте с Захари Донохью, поделилась мнением об отложенной церемонии награждения командного турнира Олимпиады-2022.

Медальную церемонию перенесли на неопределенный срок из-за информации о положительном допинг-тесте россиянки Камилы Валиевой, которую она сдала в декабре.

«Знаете, у всех участников командного турнира была одна надежда – получить медали, пока мы здесь вместе. Если это не произойдет, это будет большое разочарование для всех нас.

Мы добились медалей вместе, хотим разделить эту радость на церемонии. Желаю всем, чтобы это состоялось», – сказала Хаббелл.

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