«Сегодня нервный день, почти все получилось. Было сложнее, чем в ритм-танце». Степанова и Букин о произвольном танце на Олимпиаде

Теги Олимпийская сборная России танцы на льду Олимпиада-2022 Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали свое выступление в произвольном танце на Олимпиаде-2022.

– Как все прошло сегодня?

– Сегодня был более нервный день. У нас почти все получилось, лед был хороший.

– Насколько сложно было сегодня катать программу?

– Сегодня было сложнее, чем в ритм-танце. Программа нам очень нравится, это довольно известная и сильная история. Она сложнее предыдущей, мы над ней очень много работали. Будем продолжать улучшаться.

– Что значит для вас эта Олимпиада?

– Мы очень рады, что попали на Олимпиаду, что мы здесь. Находиться в этой атмосфере очень радостно, – сказал Букин. 

– Самое запоминающееся здесь – Олимпийская деревня, где ты встречаешь людей из разных стран и видов спорта. Безумно приятно наблюдать, как каждый существует в этой деревне, – отметила Степанова.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные