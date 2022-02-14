Директор по коммуникациям МОК: «Надеюсь, что люди запомнят Олимпиаду в Пекине не только по случаю с Валиевой»

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета ( ) Марк Адамс выразил надежду, что в Пекине запомнится не только скандалом вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой.

– Насколько дело Валиевой вредит Играм?

– Надеюсь, что люди запомнят эти соревнования не только по случаю с Валиевой. Думаю, что за пределами нашего «пузыря» люди следят за спортивными состязаниями, а не за делом Валиевой.

Такие ситуации бывают, но также хочу сказать, что это случилось не здесь. Анализ был взят до Нового года, но, да, так получилось. Однако мы должны концентрироваться только на спорте, – сказал Адамс на брифинге.

«Это показательный процесс: из безупречного ребенка делают падшего человека». Ого, в США поддержали Камилу Валиеву!

Как бы ни сложилось дело Валиевой, она навсегда жертва. Более того – Щербакова и Трусова тоже пострадали