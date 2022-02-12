Глеб Смолкин: «Потрясающе, что у нашей юной пары есть возможность выступать на Олимпийских играх, представлять свою страну»

Российский фигурист , выступающий в танцах на льду с , рад возможности выступать на Олимпийских играх в Пекине.

Сегодня Дэвис и Смолкин заняли 14-е место в ритм-танце.

«Потрясающе, что нам удалось отобраться сюда и у нашей юной пары есть возможность выступать на Олимпийских играх, представлять свою страну. Мы довольны, с нетерпением ждем возможности показать танго, это может дать запас прочности на будущее.

Мы прилетели вместе со всеми, настраивались изначально на личный турнир. Удалось поболеть [за команду], Олимпиада – это , потрясающее событие», – сказал Смолкин.