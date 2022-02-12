Арбитр Джеффри Бенц, который рассмотрит дело Валиевой, работал в НОК и Федерации фигурного катания США

Американский арбитр Джеффри Бенц, который рассмотрит дело , работал в Национальном олимпийском комитете (НОК) и Федерации фигурного катания США.

В НОК США он работал с 1997 по 2006 год, в Федерации фигурного катания – с 1988 по 1996-й.

Бенц – бывший фигурист, выступавший на международных турнирах за основную сборную США. Он работает в Спортивном арбитражном суде ( ) больше 20 лет.

Он рассматривал дела российской теннисистки Марии Шараповой (ее дисквалифицировали за мельдоний), норвежской лыжницы Терезы Йохауг (дисквалификация за стероиды), китайского пловца Сунь Яна (дисквалификация за отказ сдавать пробу) и американского спринтера Кристиана Коулмена (ему сократили срок дисквалификации за допинг).