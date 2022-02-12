Арбитр Джеффри Бенц, который рассмотрит дело Валиевой, работал в НОК и Федерации фигурного катания США

Американский арбитр Джеффри Бенц, который рассмотрит дело Камилы Валиевой, работал в Национальном олимпийском комитете (НОК) и Федерации фигурного катания США.
В НОК США он работал с 1997 по 2006 год, в Федерации фигурного катания – с 1988 по 1996-й.
Бенц – бывший фигурист, выступавший на международных турнирах за основную сборную США. Он работает в Спортивном арбитражном суде (CAS) больше 20 лет.
Он рассматривал дела российской теннисистки Марии Шараповой (ее дисквалифицировали за мельдоний), норвежской лыжницы Терезы Йохауг (дисквалификация за стероиды), китайского пловца Сунь Яна (дисквалификация за отказ сдавать пробу) и американского спринтера Кристиана Коулмена (ему сократили срок дисквалификации за допинг).