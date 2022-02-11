На тренировке в Пекине-2022 Валиева забыла встать в стартовую позу, а потом перепутала программы

Российская фигуристка провела вторую тренировку за день на Олимпиаде-2022.

Сначала фигуристка забыла встать в стартовую позу, затем приготовилась откатать короткую программу, хотя заявила прогон произвольной.

В прогоне произвольной она сделала четверной сальхов, тройной аксель, затем упала с четверного тулупа, исполнила каскад двойной аксель – тройной тулуп, упала с сольных четверного тулупа и тройного флипа, заключительный каскад тройной лутц – тройной сальхов через ойлер она исполнила чисто.

Сегодня стало известно, что МОК подаст апелляцию в CAS в связи с отменой временного отстранения фигуристки в деле о положительной допинг-пробе.

Ловим каждый кадр Камилы Валиевой на Олимпиаде: вокруг нее пожар, а она тренируется – дважды за сегодня

Проба Валиевой – положительная, МОК и ISU настаивают на отстранении. Онлайн. Live