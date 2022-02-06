«Отработали сегодня🔥» Видео Евгении Медведевой в тиктоке стало самым популярным постом в соцсетях на тему Олимпиады-2022

Публикация двукратной чемпионки мира по фигурному катанию в тиктоке стала самым популярным постом в соцсетях на тему Олимпиады-2022.

«Отработали сегодня🔥», – написала Медведева, которая работает в Пекине комментатором.

В день открытия Игр самыми упоминаемыми в русскоязычных медиа персонами стали президент РФ Владимир Путин, на втором месте – комментатор . Председатель КНР Си Цзиньпин занял седьмое место в рейтинге.

Во второй день Олимпиады Путин снова возглавил список самых упоминаемых персон, второе место заняла лыжница Наталья Непряева, которая принесла России первую медаль Пекина-2022. Тройку рейтинга замкнул комментатор Дмитрий Губерниев.