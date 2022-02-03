Трусова упала с тройного акселя в прогоне короткой на Олимпиаде-2022, но исполнила прыжок вне проката, Валиева и Щербакова провели тренировку без ошибок

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Российские фигуристки провели очередную тренировку на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Александра Трусова в прогоне короткой программы упала с тройного акселя, но сделала чисто два каскада: тройной флип – тройной тулуп и тройной лутц – тройной тулуп. Вне прогона Трусова несколько раз чисто исполнила тройной аксель, а также прыгнула четверные лутц, тулуп, флип и сальхов.

Камила Валиева без ошибок откатала прогон короткой, исполнив тройной аксель и каскады тройной флип – тройной тулуп и тройной лутц – тройной тулуп. Вне проката она прыгнула каскад с четверным тулупом.

Анна Щербакова чисто исполнила короткую программу с двойным акселем и каскадами тройной флип – тройной риттбергер, тройной лутц – тройной риттбергер. Она также прыгнула четверной лутц и каскад тройной лутц – тройной риттбергер – тройной риттбергер.

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