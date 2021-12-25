Алексей Ягудин: «Туктамышева – чемпионка мира и Европы, но сейчас катаются по-другому. Соревноваться против Валиевой, Щербаковой и Трусовой бесполезно»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию высказался о выступлении на чемпионате России в Санкт-Петербурге (7-е место).

«Мишин сказал после короткой программы, что это жизнь. Лиза – чемпионка мира, Европы и России, 14 раз выступала на этом турнире. Но сейчас люди катаются уже по-другому. Не только тройка призеров, но и Муравьева, и Самоделкина, и Петросян. А еще и Акатьевой не было. Это другой уровень.

Окончательный состав сборной определит тренерский совет. Не знаю, что будет. Но сейчас соревноваться против Валиевой, Щербаковой и Трусовой бесполезно. Мы очень близки к тому, чтобы такой же пьедестал был и в , – сказал Ягудин.

Щербакова с падением и без суперпрыжков не пустила Туктамышеву на Олимпиаду – за счет чего и все ли тут чисто?

Провал Туктамышевой не удивляет даже Мишина – последнюю медаль чемпионата России она завоевала 7 (!) лет назад