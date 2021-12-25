Алексей Ягудин: «Туктамышева – чемпионка мира и Европы, но сейчас катаются по-другому. Соревноваться против Валиевой, Щербаковой и Трусовой бесполезно»

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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался о выступлении Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России в Санкт-Петербурге (7-е место).

«Мишин сказал после короткой программы, что это жизнь. Лиза – чемпионка мира, Европы и России, 14 раз выступала на этом турнире. Но сейчас люди катаются уже по-другому. Не только тройка призеров, но и Муравьева, и Самоделкина, и Петросян. А еще и Акатьевой не было. Это другой уровень.

Окончательный состав сборной определит тренерский совет. Не знаю, что будет. Но сейчас соревноваться против Валиевой, Щербаковой и Трусовой бесполезно. Мы очень близки к тому, чтобы такой же пьедестал был и в Пекине», – сказал Ягудин.

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