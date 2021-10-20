Медведева о серебре Олимпиады: «Первые несколько лет это раздражало – я не чувствовала себя полноценной и счастливой. Но я подружилась с этим ощущением»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, какие чувства испытывает сейчас по поводу серебряной медали на Олимпийских играх-2018, где чемпионкой стала Алина Загитова.

«Если говорить про мою серебряную олимпийскую медаль, то, может, это и к лучшему, что оно так сложилось?

Если я делаю что-то сейчас, то где-то в глубине души я всегда чувствую, что этого недостаточно. И на протяжении этих четырех лет я всегда ощущала, что чего-то не хватает, что что-то недостаточно хорошо.

Но именно это дает мне силы идти вперед, мотивацию становиться лучше. Первые несколько лет это раздражало меня – я не чувствовала себя полноценной и счастливой. Но теперь я трансформировала это ощущение.

Конечно, оно все еще никуда не ушло, и думаю, что и не уйдет до конца жизни. Илья Авербух – серебряный призер Олимпийских игр и Брайан Орсер – дважды серебряный призер – сказали мне, что ты всегда будешь думать об этом, всегда чувствовать, что чего-то не хватает, чтобы стать лучшим.

Но я подружилась с этим ощущением и думаю, что оно будет двигать меня вперед.

Я не думаю, что перфекционизм – правильное слово для этого. Перфекционистов всегда раздражает то, что они делают. Но я радуюсь тому, что я делаю.

Может быть, получается не идеально, но я всегда стараюсь быть лучше и лучше во всем, что я делаю в жизни. И дело не в том, чтобы сделать идеально, а в том, чтобы становиться лучше», – сказала Медведева.

День, когда фигурка раскололась: Медведева проиграла Олимпиаду, Тарасова плакала в эфире и называла Загитову малОй