Железняков о словах Глейхенгауза про Косторную: «Он сказал как оно есть. Девочки взрослеют и могут капризничать. И это не только Алена»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков поделился мнением о том, что чемпионка Европы Алена Косторная после интервью удалила пост с благодарностью тренерам.

– Недавно Алена Косторная выразила слова поддержки Этери Тутберидзе, а затем Даниил Глейхенгауз дал понять, что это было лишним. Не портят ли такие моменты атмосферу внутри коллектива?

– Есть всегда такая история, что СМИ и болельщики воспринимают все слишком близко к сердцу. Они раздувают такие вещи до каких-то неимоверных размеров!

Я не считаю, что это была обидная фраза в сторону Алены. Даниил сказал так, как оно и есть. Алена тоже изменилась в каком-то плане, сделала выводы.

Сейчас девочки взрослеют. Вы же знаете, что такое переходный возраст: они могут как-то капризничать, что-то выкинуть или сделать... И это не только Алена. Дети становятся более сложными.

Это нисколько не портит атмосферу в коллективе. Я не вижу, чтобы здесь кто-то грызся между собой, кто-то друг на друга косо смотрел... Здесь все занимаются делом.

То, о чем вы меня спросили, – это придумывают болельщики и подливают СМИ, чтобы ярче была история, – сказал Железняков.

«Слава богу, Алена ходит на все тренировки. Практически». В чем проблема Косторной, на которую теперь жалуются тренеры?

Даниил Глейхенгауз: «Количество прокатов у Косторной не соответствует остальным спортсменам в группе. Почему? Не могу влезть ей в голову»