Трусова упала с четверного лутца и сделала две бабочки на тулупах в прогоне произвольной перед Гран-при США, Усачева и Синицына откатали программы без ошибок

Российские фигуристки провели тренировку накануне Гран-при США.

делала прогон произвольной программы. Она зашла на три четверных прыжка, но ошиблась на всех: сделала две бабочки на тулупах, а также упала с лутца. Четверные флип и сальхов фигуристка не тренировала. Все тройные прыжки она исполнила чисто.

также катала произвольную, она без ошибок показала все прыжковые элементы. Тройной аксель, который фигуристка тренирует в течение двух сезонов, она не прыгала.

исполнила короткую программу, она не ошибалась на прыжковых элементах.

Женская короткая программа на этапе Гран-при в Лас-Вегасе стартует 24 сентября в 1.20 по московскому времени.

Расписание Гран-при США по фигурному катанию. Там выступят Трусова, Чен, Усачева, Бойкова и Козловский, Тарасова и Морозов