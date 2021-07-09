Александра Степанова и Иван Букин снялись с турнира в Финляндии

Российские фигуристы и , выступающие в танцах на льду, снялись с турнира , который стартует 7 октября в финском Эспоо.

Об этом сообщила их тренер .

«Мы очень хотели выступить в Финляндии, но, к сожалению, поняли, что не успеваем подготовиться. Обе программы у нас новые, ребята продолжают их тренировать, были готовы к открытым прокатам, но что поделаешь, если случилась болезнь?

А показывать пару в недостаточной форме, наверное, было бы неправильно.

Международных стартов, в которых мы могли бы принять участие, больше не осталось, мы будем пробовать заявиться на какой-либо российский старт, а если не получится, Саша с Ваней поедут сразу в Турин (на этап Гран-при, который был перенесен из китайского Чунцина – Sports.ru).

Такой вариант нас тоже не пугает: уже был опыт два года назад, когда Сашу мучали проблемы со спиной, начало сезона у нас тоже вышло затяжным и первым стартом стал этап , где ребята прекрасно выступили.

Надеемся, что и в этот раз у нас получится преодолеть все трудности», — рассказала Жук.